Український кордон упродовж року перетнули більше 100 млн осіб

Українські прикордонники упродовж 2019 року здійснили оформлення та перевірку документів рекордної кількості громадян - більш як 102 млн осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як зазначили в прес-службі, минулого року літаками український кордон перетнули більш як 20,6 млн осіб, що на 23% перевищує показник попереднього року (16,7 млн осіб). Частка українців серед мандрівників, які обрали повітряні подорожі, зросла на понад 30% (з 11,6 млн осіб у 2018 році до 15,1 млн осіб у 2019 році).

За даними Держприкордонслужби, морським транспортом український кордон у 2019 році перетнули майже 400 тисяч людей. Цей показник у порівнянні з 2018 роком зріс на 11,5%.

Що стосується пунктів пропуску на сухопутних ділянках держкордону України, то пасажиропотік з Євросоюзом у 2019-му залишався на рівні 2018-го. Торік кордон України з країнами ЄС перетнули понад 36,7 млн осіб.

У той же час майже на 10% зменшився пасажиропотік на українсько-російському кордоні. Якщо у 2018 році на цій ділянці прикордонники оформили понад 11 млн осіб, то в 2019 - менше 10 млн. При цьому кордон з Росією перетнуло на 800 тисяч українців менше (7 млн осіб).

Також у 2019-му році суттєво зменшилася кількість громадян, які перетнули кордон з Білоруссю (на 9%) та Молдовою (на 6,1%).

Нагадаємо, за даними НБУ, українські туристи за січень-вересень 2019 року витратили у країнах Європейського союзу 4,715 млрд доларів, що на 3,1% більше, ніж рік тому.

Як повідомляло РБК-Україна, дані опитування компанії Research & Branding Group свідчать, що станом на травень 2019 року половина українців (52%), ніколи не були за кордоном. На момент початку дії безвізового режиму у червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому 2018 року - 65%.