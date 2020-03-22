Украинскую границу за сутки пересекли почти 29 тысяч человек

Фото: пункт пропуска (dpsu.gov.ua)

Большинство из них - это граждане, которые возвращались в Украину

За минувшие сутки государственную границу Украины, линию разграничения и админграницу пересекли почти 29 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Так, на государственной границе оформлено 28,2 тысячи человек, на линии разграничения - 257 человек, на админгранице - 436 человек.

Из них более 19 тысяч - это граждане, которые возвращались в Украину.

В ГПСУ утверждают, что вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений проверяют у граждан наличие заболеваний, в частности - коронавируса.

"В минувшие сутки провели опрос относительно состояния здоровья и замеры температуры у 19 тысяч человек, которые ехали из-за границы или временно оккупированных территорий. В течение суток людей с повышенной температурой не выявлено", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан. После закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждане.

Напомним, по состоянию на 21 марта, количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47 случаев.