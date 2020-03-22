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Український кордон за добу перетнули майже 29 тисяч осіб

Новини » Суспільство     22.03.2020 - 11:34
Український кордон за добу перетнули майже 29 тисяч осіб
Фото: пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

Більшість з них - це громадяни, які поверталися в Україну

За минулу добу державний кордон України, лінію розмежування та адмінмежу перетнули майже 29 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

Так, на державному кордоні оформлено 28,2 тисячі осіб, на лінії розмежування - 257 осіб, на адмінмежі - 436 осіб.

З них понад 19 тисяч - це громадяни, які поверталися в Україну.

У ДПСУ стверджують, що разом з представниками санітарно-карантинних підрозділів перевіряють у громадян наявність захворювань, зокрема - коронавіруса.

"Минулої доби провели опитування щодо стану здоров'я та виміри температури у 19 тисяч осіб, які їхали з-за кордону або тимчасово окупованих територій. Протягом доби людей з підвищеною температурою не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян. Після закриття кордонів через пандемію коронавірусу в Україну за сприяння дипломатичних установ повернулися 59 494 громадяни.

Нагадаємо, станом на 21 березня, кількість офіційно підтверджених випадків коронавіруса в Україні зросла до 47 випадків.

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