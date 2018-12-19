Український кордон за рік перетнули майже 100 млн осіб

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Прикордонники оформили 93 млн осіб та 19 млн транспортних засобів

Цього року кількість оформлених прикордонниками людей може перевищити показник у 100 млн осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Як зазначається, з початку 2018 року прикордонники оформили 93 млн громадян та майже 19 млн транспортних засобів.

"І з врахуванням часу, що ще залишився у грудні, цей показник може перевищити 100 млн осіб", - зазначив глава ДПСУ Петро Цигикал.

Він також наголосив, що прикордонники щороку фіксують зростання обсягів пропускних операцій в середньому на 4%. При цьому 71% осіб становлять громадяни України (66,4 млн осіб), а іноземці - 29%.

Крім того, за словами Цигикала, кількість осіб, які скористалися авіаційним сполученням для перетину державного кордону, також зросла на понад 3,2 млн осіб.

Також повідомляється, що з початку року у пропуску з тих чи інших причин відмовлено майже 29 тис. осіб.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що за час дії безвізового режиму між Україною та Європейським союзом кордони ЄС українці перетнули 20 млн разів.

РБК-Україна писало, що щодоби через кордон з Росії в Україну слідує близько 800 громадян РФ. Вони в’їжджають в Україну за закордонним, дипломатичним або службовим паспортом.