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Украинскую авиацию усилят летчиками-резервистами

Автор: Наталья Юрченко

Командирование Вооруженных сил призвало летчиков, которые находятся в резерве. Они будут отбивать атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

"В строй авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины возвращаются десятки опытных военных летчиков от капитана - к генералу, которые ранее были уволены из войска в запас", - говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный выразил благодарность всем резервистам, которые массово пошли к военкоматам.

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