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Українську авіацію посилять льотчиками-резервістами

Автор: Наталія Юрченко

Командування Збройних сил призвало льотчиків, які перебувають у резерві. Вони будуть відбивати атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

"У стрій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана - до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний висловив подяку всім резервістам, які масово пішли до військкоматів.

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