На украинской границе уже нет очередей, - Госпогранслужба

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

За прошедшие сутки пограничники осуществили меньше 14 тысяч пропускных операций

На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл в пункты пропуска пешком. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, за прошедшие сутки пограничники осуществили меньше 14 тысяч пропускных операций. Это самое низкое значение коэффициента пересечений границы.

"Всего в Украину въехало около 9000 человек, большинство из них - почти 7500 человек - наши соотечественники, вернувшиеся из-за границы. К 5000 человек, среди которых 1,6 тысячи иностранцев, оформлено на выезд из Украины. На сегодняшнее утро на границе нет ни очередей лиц, путешествующих собственным транспортом, ни тех, кто прибыл к пунктам пропуска пешком", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что всем людям, которые прибыли в Украину, оформлялись информативные соглашение на самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев прибыл специальный поезд из Москвы, который эвакуировал украинцев из России. Поезд встретили военные и люди в защитных костюмах. У украинцев, вернувшихся в Украину, измеряли температуру.

Также сообщалось, что 29 марта специальный авиарейс также доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. По прилёту пассажирам измерили температуру.