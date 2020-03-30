На українському кордоні вже немає черг, - Держприкордонслужба

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

За минулу добу прикордонники здійснили менше 14 тисяч пропускних операцій

На сьогоднішній ранок на кордоні немає ні черг осіб, які подорожують власним транспортом, ані тих, хто прибув у пункти пропуску пішки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби України.

Як зазначається, за минулу добу прикордонники здійснили менше 14 тисяч пропускних операцій. Це найнижче значення коефіцієнта перетинів кордону.

"Загалом в Україну в'їхало близько 9000 осіб, більшість з них - майже 7500 осіб - наші співвітчизники, які повернулися з-за кордону. До 5000 осіб, серед яких 1,6 тисячі іноземців, оформлено на виїзд з України. На сьогоднішній ранок на кордоні немає ні черг осіб, які подорожують власним транспортом, ані тих, хто прибув до пунктів пропуску пішки", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що всім людям, які прибули в Україну, оформлялися інформативні угоди на самоізоляцію і надавалися відповідні пам'ятки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Києва прибув спеціальний потяг із Москви, який евакуював українців з Росії. Поїзд зустріли військові та люди в захисних костюмах. В українців, що повернулися в Україну, вимірювали температуру.

Також повідомлялося, що 29 березня спеціальний авіарейс також доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва. По прильоту пасажирів виміряли температуру.