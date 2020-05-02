На украинской границе с начала карантина выявили 96 нарушителей самоизоляции

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

За последние сутки таких нарушителей было трое

От начала введения карантина в Украине на государственной границе выявлено 96 нарушителей правил самоизоляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПСУ).

При этом за последние сутки таких нарушителей было трое.

"Вчера в пунктах пропуска "Борисполь" и "Тиса", что на границе с Венгрией, а также на участке отдела "Дергачи", что в Харьковской области, пограничники передали полицейским информацию в отношении трех нарушителей карантина. Они будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, около двух третей вернувшихся из-за границы украинцев в связи с карантином в Украине проходят самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома".

Человек, находящийся на самоизоляции, должен ежедневно делать селфи на фоне окружающей среды и отправлять его в приложение. Если человек на самоизоляции не успеет отправить фото, к нему могут приехать правоохранители и сделать предупреждение.

Напомним, ранее в Украину прилетел рейс с эвакуированными украинцами из США. Рейс из Майами вылетел 27 апреля.

Отметим также, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что ведомство больше не даст согласия ни на один авиационный чартер для эвакуации граждан Украины.