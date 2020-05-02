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На українському кордоні з початку карантину виявили 96 порушників самоізоляції

Новини » Надзвичайні події     02.05.2020 - 12:59
На українському кордоні з початку карантину виявили 96 порушників самоізоляції
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

За останню добу таких порушників було троє

Від початку введення карантину в Україні на державному кордоні виявлено 96 порушників правил самоізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби (ДПСУ).

При цьому за останню добу таких порушників було троє.

"Вчора в пунктах пропуску "Бориспіль" і "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, а також на ділянці відділу "Дергачі", що в Харківській області, прикордонники передали поліцейським інформацію щодо трьох порушників карантину. Вони будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько 2/3 українців, які повернулися з-за кордону у зв'язку з карантином в Україні проходять самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома".

Людина, що знаходиться на самоізоляції, повинна щоденно робити селфі на тлі навколишнього середовища і відправляти його в додаток. Якщо людина на самоізоляції не встигне відправити фото, до неї можуть приїхати правоохоронці та зробити попередження.

Нагадаємо, раніше в Україну прилетів рейс з евакуйованими українцями з США. Рейс з Майамі вилетів 27 квітня.

Відзначимо також, глава МВС Арсен Аваков заявляв, що відомство не дасть згоди на жоден авіаційний чартер для евакуації громадян України.

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