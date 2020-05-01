В украинской армии нет новых случаев COVID-19, выздоровели 10 человек

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки не зарегистрированы новые случаи коронавируса, в то же время выздоровели еще 10 человек. Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 1 мая в украинской армии COVID-19 болеют 44 человека, при этом за прошедшие сутки новые случаи не зарегистрированы. Выздоровели 10 человек (Винницкая область - 3, Харьковская область - 7).

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 31.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция открыла уголовное дело из-за решения местных властей с 1 мая ослабить карантин в Черкассах. Вчера там приняли решение открыть парки и магазины, а также практически полностью снять ограничения на городской транспорт.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жесткой реакцией. Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям.