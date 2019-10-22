Украинского журналиста в "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы

Оккупанты приговорили к 15 годам заключения украинского журналиста и публициста Станислава Асеева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что Асеева обвинили в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности".

"Следователями было установлено, что в период с марта 2015 года по 11 мая 2017 года Асеев С.В., являясь участником экстремистского сообщества, за материальное вознаграждение, посредством каналов электронной почты, направлял участникам сообщества, подготовленные им материалы, негативно освещающие деятельность органов власти, правоохранительных органов и военных формирований ДНР", - сообщили в "ведомстве".

Также в материалах дела утверждают, что Асеева передавал данные в СБУ и вербовал в соцсетях проукраински настроенных пользователей для сбора и передачи сведений военного характера.

Так называемый "суд" признал Асеева виновным по статьям "Организация экстремистского сообщества", "Шпионаж и подстрекательство к шпионажу", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности". Асеев будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Напомним, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердили наличие имени украинского журналиста Станислава Асеева в списках на обмен.

Группа Конгресса США по вопросам свободы прессы призвала террористов на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

Такде РБК-Украина сообщало, что Асеев в эфире пропагандистской программы на одном из российских телеканалов "признался" в якобы работе на украинскую разведку.