Удерживаемый в "ДНР" украинский журналист Асеев "признался" в работе на украинскую разведку

Российский пропагандистский канал показал видео с украинским журналистом

Украинский журналист из Донецка Станислав Асеев, незаконно удерживаемый в так называемой Донецкой народной республике ("ДНР") в эфире пропагандистской программы на одном из российских телеканалов "признался" в якобы работе на украинскую разведку. В России обнародовано соответствующее видео.

"Статья, по которой меня обвиняют по законодательству "ДНР", - "шпионаж". В данном случае да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю и вполне открыто говорю, что действительно я работал на Главное управление разведки Украины", – сказал журналист.

Он также сообщил, что работал под позывным "Норман", а инициатива сотрудничества якобы исходила от Киева.

"Никакого принуждения не было. Этого и не требовалось. По идейным соображениям я поддерживал в этом конфликте сторону Украины", - говорит на видео Асеев.

В "Радио Свобода", журналистом которого являлся Асеев, заявили, что считают очень сомнительным "признание" в шпионаже блогера и журналиста Станислава Асеева, показанное в эфире российского государственного телеканала и опасаются обострения в его деле.

"Мы ставим под сомнение обстоятельства этого так называемого "признание". Мы не имеем никакого представления о том, когда, при каких обстоятельствах или принуждения оно было сделано. Мы продолжаем требовать, чтобы Станислав Асеев был немедленно освобожден", - заявила пресс-секретарь "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" Джоанна Левисон.

Напомним, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердили наличие имени украинского журналиста Станислава Асеева в списках на обмен.

Группа Конгресса США по вопросам свободы прессы призвала террористов на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.