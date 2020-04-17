Украинского производителя аппаратов ИВЛ могут выставить на продажу, - "Схемы"

Концерн "Укроборонпром" ведет переговоры о приватизации обанкротившегося государственного предприятия "Буревестник", который ранее производил аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз". Об этом говорится в репортаже "Эхо "Буревестника" программы "Схемы: коррупция в деталях".

В настоящее время производство на предприятии полностью остановлено, а все имущество "Буревестника" арестовано. Из-за накопленных более чем 100 млн долгов завод остался без света, тепла и воды.

"Завод находится в очень затруднительном положении. С точки зрения, может ли завод быть производственным комплексом в будущем - я думаю, что, скорее, нет. Это решение и нашего правления, и завод, конечно, мы готовили для передачи Фонду госимущества", - сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

В свою очередь, в Фонде госимущества отметили, что решение о приватизации завода будет принимать Кабмин, поскольку такой алгоритм действий прописан в уставе "Укроборонпрома".

"Укроборонпром" действительно предложил для приватизации ГП "Киевский государственный завод "Буревестник". Однако, согласно уставу концерна, решение об исключении предприятия из участников концерна должен принимать Кабинет министров. Только после этого Фонд государственного имущества начнет процедуры по возможной приватизации завода", - сообщили в Фонде.

Началом банкротства завода называют 2009 год, когда в мире началась эпидемия свиного гриппа. Тогда "Буревестник" изготовил около 1000 ИВЛ, однако оплату получил примерно за треть из них. С тех пор предприятие начало накапливать долги.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в украинских больницах есть 2 тысячи аппаратов ИВЛ. Также в Офисе президента заявили, что в ближайшие недели украинские больницы получат сотни аппаратов ИВЛ отечественного производства.