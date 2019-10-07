У украинского политзаключенного Шура резко ухудшилось здоровье

У украинского политзаключенного Виктора Шура ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

По словам Денисовой, в колонии Брянска, где удерживают Шура, ему не оказали необходимой медицинской помощи.

"По информации, которую предоставили родные, в течение месяца его беспокоят сильные головные боли, боли в сердце, повышенное давление и отек лица. Кроме того, они сообщили, что Виктор обращался за медицинской помощью, но не получил ее", - написала Денисова.

Денисова добавила, что в августе 2018 года у Виктора Шура произошло обострение хронических болезней. По словам омбудсвумен, ситуация по ухудшению состояния здоровья украинца имеет системный характер.

"Поэтому обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры и обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", - подытожили Денисова.

Отмечается, что Виктор Шура был задержан в октябре 2014 года. В октябре 2015 года - приговорен к 12 годам колонии строгого режима за якобы разведывательную деятельность в Брянской области РФ.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что состояние здоровья украинских граждан Рефата Алимова и Александра Шумкова, которых незаконно удерживают в России, ухудшилось.

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Алимов, которого удерживают в СИЗО Ростовской области, 2 октября пожаловался на сильные боли в области почек.

Другой политзаключенный Шумков, которого держат в исправительной колонии в Тверской области, во время встречи с адвокатом пожаловался об усилении физического и психологического давления со стороны сотрудников российской колонии. Также есть информация относительно ухудшения состояния здоровья Шумкова.

Также РБК-Украина сообщало, что помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ.