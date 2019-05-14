Политзаключенный Шумков похудел на 20 кг в тюрьме в РФ

Фото: Александр Шумков (twitter.com/usuprun)

Больше месяца украинца держали в штрафном изоляторе

Украинский политзаключенный Александр Шумков во время пребывания в российской тюрьме похудел на 20 килограммов. Об этом сообщила в своем Twitter исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

Она отметила, что политзаключенного больше месяца держали в штрафном изоляторе.

"Украинский консул посетил политзаключенного Александра Шумкова в российской тюрьме. Там его уже больше месяца держат в штрафном изоляторе. Сотрудники колонии жестко ведут себя с Александром. По словам родственников, украинец похудел на 20 килограммов. # LetMyPeopleGo", - написала Супрун.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2018 года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего гражданина Украины Александра Шумкова к 4 годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).

Александр Шумков был бойцом ВСУ в Херсонской области. 17 августа 2017 года он не вернулся домой со службы, а в следующем месяце его обнаружили в СИЗО на территории РФ.

РБК-Украина писало, что украинский политзаключенный Александр Кольченко после пребывания на праздничные дни в штрафном изоляторе вернулся в отряд.