В українського політв'язня Шура різко погіршився стан здоров’я

В українського політв'язня Віктора Шура погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової у Facebook.

За словами Денісової, в колонії Брянська, де утримують Шура, йому не надали необхідної медичної допомоги.

"За інформацією, яку надали рідні, протягом місяця його турбують сильні головні болі, болі в серці, підвищений тиск і набряк обличчя. Крім того, вони повідомили, що Віктор звертався за медичною допомогою, але не отримав її", - написала Денісова .

Денісова додала, що в серпні 2018 року у Віктора Шура відбулося загострення хронічних хвороб. За словами омбудсвумен, ситуація щодо погіршення стану здоров'я українця має системний характер.

"Тому звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів та забезпечити проведення відповідного медичного обстеження та лікування", - підсумували Денісова.

Наголошується, що Віктор Шура був затриманий в жовтні 2014 року. У жовтні 2015 року - засуджений до 12 років колонії суворого режиму за нібито розвідувальну діяльність у Брянській області РФ.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила, що стан здоров'я українських громадян Рефата Алімова та Олександра Шумкова, яких незаконно утримують в Росії, погіршився.

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Алімов, якого утримують в СІЗО Ростовської області, 2 жовтня поскаржився на сильні болі в області нирок.

Інший політв'язень Шумков, якого тримають у виправній колонії в Тверській області, під час зустрічі з адвокатом поскаржився про посилення фізичного та психологічного тиску з боку співробітників російської колонії. Також є інформація щодо погіршення стану здоров'я Шумкова.

Також РБК-Україна повідомляло, що помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.