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Интервью

Украинского консула впервые допустили к осужденному в России Сизоновичу

НовостиОбщество    23.03.2018 - 21:00
Фото: Алексей Сизонович (facebook.com vladislav.ryazantsev)
Фото: Алексей Сизонович (facebook.com vladislav.ryazantsev)

Суд РФ приговорил Сизоновича до 12 лет лишения свободы

Украинского консула впервые допустили к 61-летнему пенсионеру из города Сорокино (Луганская область) Алексею Сизоновичу, которому суд в России назначил наказание 12 лет заключения якобы за подготовку терактов. Об этом сообщила консул Диана Иванова, передает "Радио Свобода".

Алексея Сизоновича 31 июля 2017 года Северо - Кавказский окружной военный суд РФ приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу. Суд признал Сизоновича виновным в подготовке терактов в Ростовской области России, незаконном пересечении границы и незаконном владении взрывчаткой.

Российская сторона не позволяла консулу встретиться с Сизоновичем в течение полтора года. Во время первой встречи с Дианой Ивановой украинец сказал, это из-за того, что на его теле и лице были явные признаки избиения.

"Как Алексей Иванович мне рассказал, в то время, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки в том числе и электрическим током", - рассказала консул.

По ее словам, украинская сторона пытается делать все возможное для освобождения Сизоновича из российской тюрьмы.

"Но тут еще вопрос такой, что, кроме 12 лет, к которым его приговорили, у него еще 250 тысяч штрафа, он должен их заплатить, и тогда может встать вопрос о том, чтобы перевести его для отбывания наказания на территорию Украины. А пока эта сумма штрафа не погашена, об этом никто не будет разговаривать", - сказала Иванова.

Также, по ее словам, суд не принял во внимание того факта, что Сизонович получает пенсию, перерасчет которой смог бы покрыть убытки за четыре года.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле 2018 года на сессии ПАСЕ обсудят агрессию России на Донбассе и освобождение украинских заложников в ОРДЛО и РФ.

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