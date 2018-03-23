Українського консула вперше допустили до засудженого в Росії Сизоновича

Суд РФ засудив Сизоновича до 12 років позбавлення волі

Українського консула вперше допустили до 61-річного пенсіонера з міста Сорокине (Луганська область) Олексія Сизоновича, якому суд у Росії призначив покарання 12 років ув’язнення начебто за підготовку терактів. Про це повідомила консул Діана Іванова, передає "Радіо Свобода".

Олексія Сизоновича 31 липня 2017 року Північно- Кавказький окружний військовий суд РФ засудив до 12 років позбавлення волі та штрафу. Суд визнав Сизоновича винним у підготовці терактів в Ростовській області Росії, незаконному перетині кордону і незаконному володінні вибухівкою.

Російська сторона не дозволяла консулу зустрітися із Сизоновичем протягом півтора року. Під час першої зустрічі із Діаною Івановою українець сказав, це через те, що на його тілі та обличчі були явні ознаки побиття.

"Як Олексій Іванович мені розповів, в той час, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. Били так, що двічі він був в стані клінічної смерті. Він сказав, що до нього застосовувалися тортури в тому числі і електричним струмом", - розповіла консул.

За її словами, українська сторона намагається робити все можливе для звільнення Сизоновича із російської в'язниці.

"Але тут ще питання таке, що, крім 12 років, до яких його засудили, у нього ще 250 тисяч штрафу, він повинен їх заплатити, і тоді може постати питання про те, щоб перевести його для відбування покарання на територію України. А поки ця сума штрафу не погашена, про це ніхто не буде розмовляти", - сказала Іванова.

Також, за її словами, суд не взяв до уваги того факту, що Сизонович отримує пенсію, перерахунок якої зміг би покрити збитки за чотири роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у квітні 2018 року на сесії ПАРЄ обговорять агресію Росії на Донбасі і звільнення українських заручників в ОРДЛО та РФ.