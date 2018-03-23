На сесії ПАРЄ обговорять агресію Росії на Донбасі і звільнення заручників

За 4 роки бойових дій на Донбасі від обстрілів загинуло понад 10 тис. осіб

Україна розраховує, що на черговому засіданні сесії ПАРЄ військова агресія Росії на Донбасі, а також порушення прав людини в АР Крим стануть основним предметом дискусії. Про це сьогодні, 23 березня, під час зустрічі з делегацією Латвійської Республіки на чолі з Державним секретарем Міністерства закордонних справ Латвії Андрейсем Пилдеговичсем заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Зокрема, вона повідомила Пилдеговичсу, що за 4 роки бойових дій на Донбасі від обстрілу загинули більше 10 тис. осіб, серед яких 2383 українських військовослужбовців. Геращенко зазначила, що оголошене 5 березня "весняне перемир'я" зменшило інтенсивність обстрілу, але перемир'я регулярно порушується. Також залишається замінованій частина підконтрольній території Україні.

"На підконтрольній уряду України на території Донбасу понад 7 тис. кв. км залишаються заміновані. Ми розраховуємо, що на цій сесії парламент ухвалить законопроект про гуманітарному розмінуванні для збереження життя в першу чергу цивільного населення, що проживає поблизу "сірої зони", – сказала вона.

Представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи також підкреслила, що з-за обстрілу на Донбасі виникла загроза екологічної та техногенної катастрофи. На сході України залишаються затопленими сотні шахт, а ряд критично важливих підприємств, зокрема, Донецька фільтрувальна станція, піддаються щоденним обстрілу. Політик зазначила, що на даний момент проведення ремонтно-відновлювальних робіт на таких об'єктах неможливо.

Також, за її словами, одним із пріоритетних питань в Мінську для України залишається звільнення заручників.

"4 квітня відбудеться чергове засідання підгрупи, де українська сторона в черговий раз підніме питання звільнення заручників, доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваним, впровадження механізму пошуку зниклих без вісті і ряд інших гуманітарних питань", – повідомила Геращенко.

Перший віце-спікер подякувала представникам делегації Латвії за підтримку територіальної цілісності України і за невизнання проведених виборів президента Росії в Криму аннексированном.

"Ми розраховуємо, що на черговому засіданні сесії ПАРЄ, військова агресія Росії на Донбасі, а також порушення прав людини в окупованому Криму стане основним предметом дискусії. Ми сподіваємося на підтримку наших партнерів про продовження санкцій проти РФ", – додала Геращенко.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Реращенко повідомляла про порушення прав людини на окупованому Донбасі. В'язниці в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) залишаються закритими для міжнародних гуманітарних місій.