В Лондоне арестовали украинского бизнесмена

Ранее РБК-Украина писало, что Высокий суд Лондона одобрил арест Сергея Тищенко, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор".

Высокий суд Лондона в многомиллионной делу о мошенничестве издал указ об аресте Сергея Тищенко, уроженца Житомирской области, известного в Украине как собственника обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор".

Соответствующий указ был издан Высоким судом 19 мая 2022 года.

Английская компания WWRT Limited в английском Высоком суде утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей женой Еленой Тищенко похитили из банка около 100 миллионов долларов. Дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску английской компании Ольги Гутовской, WWRT Limited (дело № BL-2020-001416).

Ранее указом от 04 сентября 2020 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 млн долларов США, или около 2 миллиардов гривен).

Еще в 2019 году о схемном кредитовании у "Фортуна-Банка" сообщал Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

С 19 мая 2022 года Тищенко разыскивала полиция. Его арестовали только 29 июня 2022 года.

"Мы благодарны суду и полиции за их помощь. Мы уверены в победе в этом деле и планируем после получения решения подать отдельный иск от имени вкладчиков банка для получения ими компенсации за утраченные вклады. Вкладчики должны получить свои средства", - заявила Ольга Гутовская.

Как известно, Гутовская - международный юрист, проживает в Великобритании. Она является управляющим партнером международной юридической фирмы "Gutovska & Partners" (Гутовская и партнеры) и владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited.

Gutovska & Partners предоставляет услуги в сфере разрешения споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов.