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У Лондоні заарештували українського бізнесмена

Фото: українського бізнесмена Сергія Тищенка заарештували в Лондоні (ukranews com)
Автор: Артем Горовенко

Британська поліція арештувала у лондонському аеропорту "Лутон" українського бізнесмена Сергія Тищенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УН.

Раніше РБК-Україна писало, що Високий суд Лондона схвалив арешт Сергія Тищенка, відомого в Україні як власника збанкрутілого банку "Фортуна" та групи компаній "Фактор".

Високий суд Лондона у багатомільйонній справі про шахрайство видав указ про арешт Сергія Тищенка, уродженця Житомирської області, відомого в Україні як власника збанкрутілого банку "Фортуна" та групи компаній "Фактор".

Відповідний указ було видано Високим судом 19 травня 2022 року.

Англійська компанія WWRT Limited в англійському Високому суді стверджує, що Тищенко разом зі своєю колишньою дружиною Оленою Тищенко викрали з банку близько 100 мільйонів доларів. Справу у Високому суді було розпочато у 2020 році за позовом англійської компанії Ольги Гутовської, WWRT Limited (справа № BL-2020-001416).

Раніше указом від 04 вересня 2020 року Високий суд Лондона наклав арешт на майно Тищенків вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів (81,25 млн доларів США, або близько 2 мільярдів гривень).

Ще у 2019 році про схемне кредитування у "Фортуна-Банку" повідомляв Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

З 19 травня 2022 року Тищенка розшукувала поліція. Його заарештували лише 29 червня 2022 року.

"Ми вдячні суду та поліції за їхню допомогу. Ми впевнені у перемозі у цій справі та плануємо після отримання рішення подати окремий позов від імені вкладників банку для отримання ними компенсації за втрачені вклади. Вкладники повинні отримати свої кошти", - заявила Ольга Гутовська.

Як відомо, Гутовська - міжнародний юрист, проживає у Великобританії. Вона є керуючим партнером міжнародної юридичної фірми "Gutovska & Partners" (Гутовська та партнери) та власником мажоритарного пакету акцій і директором англійської фінансової компанії WWRT Limited.

Gutovska & Partners надає послуги у сфері вирішення спорів і комерційного права у країнах EMEA (у Європі, на Близькому Сході та в Африці), в Україні, а також у США. WWRT Limited займається реструктуризацією та стягненням боргів.

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Лондон