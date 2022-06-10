Суд Лондона одобрил арест владельца украинского банка-банкрота

Высокий суд Лондона по многомиллионному делу одобрил арест Сергея Тищенко, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ суда и юриста Ольгу Гутовскую.

Как известно, "Фортуна банк" был признан неплатежеспособным и ликвидирован в 2017 году. В банке была введена временная администрация на основании решения правления Национального банка от 26 января 2017 года №55-рш/БТ "Об отнесении Публичного акционерного общества "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных".

Истец в этом деле, известная английская финансовая компания WWRT Limited (ВВРТ Лимитед) утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей женой Еленой Тищенко похитили из банка около 100 миллионов долларов.

Директор WWRT Limited, юрист Ольга Гутовская заявила, что дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску WWRT Limited.

Ранее по ходатайству WWRT Limited Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко: стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 млн долларов США, или около 2 млрд гривен).

"Я горжусь профессионализмом своих коллег в WWRT Limited и Gutovska & Partners, которые ведут эту и другие дела WWRT Limited в Лондоне. Мы довольны указом об аресте и благодарны суду за возможность добиться справедливости", - заявила юрист.

Известно, что Сергей Тищенко отказался сдаться правоохранительным органам. Полиция Англии разыскивает его для заключения под стражу и отправления в тюрьму Белмарш.

Тюрьма Белмарша находится на юго-западе Лондона, где отбывают арест такие известные заключенные, как террорист Хашем Абеди, который организовал террористический акт на концерте Арианы Гранде в Манчестере в 2017 году, где погибло 22 человека, и Джулиан Ассанж, известный американский журналист и основатель Викиликс, который "слил" секретные данные Соединенных Штатов Америки в 2010 году.

Ольга Гутовская - международный юрист, проживающий в Великобритании, является управляющим партнером международной юридической фирмы “Gutovska & Partners” (Гутовська и партнеры) и владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited.

Gutovska & Partners предоставляет услуги в сфере разрешения споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов. Известно, что Гутовская добивается ареста и в отношении других владельцев украинских банков-банкротов, которых она обвиняет в мошенничестве и похищении