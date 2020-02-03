Украинское законодательство получит официальный перевод на английский

Некоторые украинские законы официально переведут на английский язык. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, депутаты будут работать над официальным переводом вместе с Министерством иностранных дел.

"Для того, чтобы открыть наш мир законодательства для тех людей и инвесторов, которые хотят прийти в Украину, мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английском языке и соответственно аутентификацию от МИД... Мы обсудили это с главой ВРУ", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины заключается в том, чтобы стать лидером Восточной и Центральной Европы.

Также РБК-Украина сообщало, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что украинская власть подготовила специальную программу "Investment nanny", чтобы стимулировать иностранные компании инвестировать в Украину. Глава государства также пообещал иностранным инвесторам налоговые каникулы в обмен на инвестиции в Украину.