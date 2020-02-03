Українське законодавство отримає офіційний переклад англійською

Деякі українські закони офіційно перекладуть англійською мовою. Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, депутати працюватимуть над офіційним перекладом разом з Міністерством закордонних справ.

"Для того, щоб відкрити наш світ законодавства для тих людей і інвесторів, які хочуть прийти в Україну, ми визначимо перелік законів, що матимуть офіційний переклад англійською мовою та відповідно аутентифікацію від МЗС… Ми обговорили це з головою ВРУ", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України полягає в тому, щоб стати лідером Східної і Центральної Європи.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський заявив, що українська влада підготувала спеціальну програму "Investment nanny", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну. Глава держави також пообіцяв іноземним інвесторам податкові канікули в обмін на інвестиції в Україну.