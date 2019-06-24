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Український спецпідрозділ вперше пройшов сертифікацію НАТО

Новини » Політика    24.06.2019 - 10:33
Український спецпідрозділ вперше пройшов сертифікацію НАТО
Іллюстративне фото (facebook.com SpecialForcesOfUkraine)

Вперше в історії підрозділ з країни не Північноатлантичного альянсу пройшов сертифікацію як підрозділ SOF

140-й центр Сил спеціальних операцій Збройних сил України пройшов сертифікацію як підрозділ SOF і має право залучатися в Сили швидкого реагування НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

Видання пише, що це вперше в історії підрозділ з країни не Північноатлантичного альянсу пройшов сертифікацію як підрозділ SOF. Під час підпису на рапорті про відповідність української частини до вимог НАТО, військовослужбовці зі США ставлячи свої підписи на рапорті фотографувались бо це є історичною подією.

NRF складаються з військ сухопутних, спеціального призначення, повітряних, морських сил, що готові впродовж 5 днів до проведення операцій евакуації чи реагування на кризові ситуації в усіх частинах світу. При значному військовому конфлікті повинні стримувати ворога до підходу основних сил до 30 днів. Рішення про застосування SOF приймає Північноатлантична рада. Сухопутні сили SOF НАТО силою бригади здатні провадити операції вимушеного силового входу. Морські сили виконують роль ударної групи з авіаносцем, сухопутної і амфібійної груп. Повітряні сили здатні провадити до 200 щоденних вильотів. В операціях можуть використати спеціальні підрозділи.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. За словами генсека НАТО, більше 40 млн євро виділять на кібербезпеку і медичну реабілітацію.

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