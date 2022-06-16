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Украинское сопротивление и угроза морской блокады на юге ломают планы России, - ISW

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Херсонская область, Четверг 16 июня 2022 04:35
Украинское сопротивление и угроза морской блокады на юге ломают планы России, - ISW Фото: Украинское сопротивление и угроза морской блокады на юге ломают планы России
Автор: Артур Родивилов

Украинское сопротивление на временно оккупированных территориях и угроза морской блокады на юге мешают планам России по аннексии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, украинское сопротивление в Херсонской и Запорожской областях, вероятно, будут "продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии".

Кроме того, россияне пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря из-за угрозы блокады судов.

Украинские войска по-прежнему контролируют критически важный участок береговой линии Очакова в Николаевской области и, возможно, могут блокировать российские суда", - говорится в сообщении.

Российские войска, вероятно, намерены усилить контроль над доступом к портам в Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный.

В то же время аналитики предполагают, что российские войска могут устраивать атаки под фальшивым флагом вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска начали наземный штурм Северодонецка и населенных пунктов поблизости, но на 15 июня не взяли полный контроль над городом.
  • Захватчики ведут по большей части неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи в Лисичанск.
  • Оккупанты продолжили продвижение по трассе Е40 до Славянска и к юго-востоку от Изюма.
  • Продолжаются бои в населенных пунктах вокруг Харькова.
  • Российские войска продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонительные меры для усиления русского присутствия в Черном море.
  • Кремль и самопровозглашенные республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.

Напомним, Вооруженные силы продвинулись в сторону Херсона и имеют тактические успехи.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат. По его словам, одними из главных целей Украины являются деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов.

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Черное море Херсонская область
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