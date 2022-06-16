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Український опір і загроза морської блокади на півдні ламають плани Росії, - ISW

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Херсонська область, Четвер 16 червня 2022 04:35
Український опір і загроза морської блокади на півдні ламають плани Росії, - ISW Фото: Український опір і загроза морської блокади на півдні ламають плани Росії
Автор: Артур Родивилов

Український опір на тимчасово окупованих територіях і загроза морської блокади на півдні заважають планам Росії щодо анексії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, український опір в Херсонській і Запорізькій областях, ймовірно, будуть "продовжувати зривати зусилля Росії з консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями і планів анексії".

Крім того, росіяни намагаються посилити свою присутність в північно-західній частині Чорного моря через загрозу блокади суден.

Українські війська, як і раніше, контролюють критично важливу ділянку берегової лінії Очакова в Миколаївській області і, можливо, можуть блокувати російські судна", - йдеться в повідомленні.

Російські війська, ймовірно, мають намір посилити контроль над доступом до портів в Чорному морі під захистом укріпленої військово-морської присутності на острові Зміїний.

Водночас аналітики припускають, що російські війська можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором навколо Донецька, щоб стримати проукраїнські настрої.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська почали наземний штурм Сєвєродонецька та населених пунктів поблизу, але на 15 Червня не взяли повний контроль над містом.
  • Загарбники ведуть здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв'язку в Лисичанськ.
  • Окупанти продовжили просування по трасі Е40 до Слов'янська і на південний схід від Ізюма.
  • Тривають бої в населених пунктах навколо Харкова.
  • Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій і Херсонській областях, одночасно приймаючи оборонні заходи для посилення російської присутності в Чорному морі.
  • Кремль і самопроголошені республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.

Нагадавши, Збройні сили просунулися в бік Херсона і мають тактичні успіхи.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують утримувати стратегічну ініціативу в боях проти російських солдатів. За його словами, одними з головних цілей України є деокупація всіх захоплених населених пунктів і відновлення зруйнованих регіонів.

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Чорне море Херсонская область
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