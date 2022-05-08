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"Украинское сафари продолжается". ВСУ уничтожили вражеский танк

Фото: ВСУ уничтожили российский танк из Джавелина (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский танк с помощью ПТРК "Javelin".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского в Facebook.

"Филигранная работа воинов 30 ОМБр с ПТРК "Javelin" по вражескому танку. Украинское сафари продолжается пока враги не исчезнут с украинской земли!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта отбила армию РФ на Балаклейском направлении в сторону города Изюм Харьковской области - со стороны Чугуева. Военные уничтожили позицию оккупантов полностью.

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