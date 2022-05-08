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"Українське сафарі триває". ЗСУ знищили ворожий танк

Фото: ЗСУ знищили російський танк з Джавеліна (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російський танк з допомогою ПТРК "Javelin".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького в Facebook.

"Філігранна робота воїнів 30 ОМБр з ПТРК "Javelin" по ворожому танку. Українське сафарі триває поки вороги не щезнуть з української землі!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 40-а окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта відбила армію РФ на Балаклійському напрямку в бік міста Ізюм Харківської області - зі сторони Чугуєва. Військові знищили позицію окупантів вщент.

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