Украинское правительство должно поддержать жителей оккупированного Донбасса, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для поддержки населения оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Волкера в Twitter.

Волкер подчеркнул, что на оккупированной Россией территории Донбасса живут украинские граждане и задача правительства "освободить их от страданий", которые вызвала оккупация.

"Люди на подконтрольной России части восточной Украины являются украинскими гражданами, и обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", - заявил Волкер.

Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что недавнее решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса нарушает Минские договоренности.

Как писало РБК-Украина, в Российской Федерации упростили процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.