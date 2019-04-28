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Український уряд повинен підтримати мешканців окупованого Донбасу, - Волкер


За словами Волкера, російська окупація спричиняє страждання для населення Донбасу

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що український уряд повинен зробити все можливе для підтримки населення окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Волкера у Twitter.

Волкер наголосив, що на окупованій Росією території Донбасу живуть українські громадяни і завдання уряду "звільнити їх від страждань", які спричинила окупація.

"Люди на підконтрольній Росії частині східної України є українськими громадянами, і обов'язок уряду - зробити все можливе, щоб підтримати їх і звільнити від страждань, викликаних російською агресією", - заявив Волкер.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що недавнє рішення Росії про видачу паспортів жителям Донбасу порушує Мінські домовленості.

Як писало РБК-Україна, у Російській Федерації спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Поправки в закон "Про громадянство Російської Федерації", що дозволяють президентові РФ надавати російське громадянство окремим категоріям іноземців за спрощеною схемою, набув чинності наприкінці березня 2019 року.

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