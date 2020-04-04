Українське посольство в США закликало NYT виправити карту з "російським" Кримом

Ілюстративне фото (twitter.com/politico)

Газета надрукувала карту поширення коронавірусу в світі, де Крим був позначений як російська територія

Посольство України в США звернулося до американської газети The New York Times із закликом виправити карту світу, в якій аннексированный Крим був відзначений як російська територія. Про це зазначено в заяві посольства Twitter.

Наголошується, що изданиче опублікувало карту-инфоргафику за пандемії COVID-19. Крим був відзначений тим же кольором, що і Росія.

"New York Times зробив невірну карту коронавіруса! Це так безвідповідально! Команда New York Times, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль здійснює в окупованому Криму? Якщо ні - виправте карту", - йдеться в повідомленні посольства.

Фото: скріншот карти з сайту NYT (nytimes.com)

The New York Times вже не вперше публікує карту України без Криму. Так, була допущена помилка і в статті про українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Пізніше зображення було виправлено.

Нагадаємо, нещодавно волонтерський співтовариство InformNapalm оприлюднило докази участі крейсера "Москва" Чорноморського флоту Російської Федерації в анексії українського Криму.