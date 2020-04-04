ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українське посольство в США закликало NYT виправити карту з "російським" Кримом

Новини » Суспільство     04.04.2020 - 07:08
Українське посольство в США закликало NYT виправити карту з "російським" Кримом
Ілюстративне фото (twitter.com/politico)

Газета надрукувала карту поширення коронавірусу в світі, де Крим був позначений як російська територія

Посольство України в США звернулося до американської газети The New York Times із закликом виправити карту світу, в якій аннексированный Крим був відзначений як російська територія. Про це зазначено в заяві посольства Twitter.

Наголошується, що изданиче опублікувало карту-инфоргафику за пандемії COVID-19. Крим був відзначений тим же кольором, що і Росія.

"New York Times зробив невірну карту коронавіруса! Це так безвідповідально! Команда New York Times, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль здійснює в окупованому Криму? Якщо ні - виправте карту", - йдеться в повідомленні посольства.

Українське посольство в США закликало NYT виправити карту з &quot;російським&quot; Кримом

Українське посольство в США закликало NYT виправити карту з &quot;російським&quot; КримомФото: скріншот карти з сайту NYT (nytimes.com)

The New York Times вже не вперше публікує карту України без Криму. Так, була допущена помилка і в статті про українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Пізніше зображення було виправлено.

Нагадаємо, нещодавно волонтерський співтовариство InformNapalm оприлюднило докази участі крейсера "Москва" Чорноморського флоту Російської Федерації в анексії українського Криму.

У СІЗО анексованого Криму ввели обмеження через коронавірус Жителів Криму і ОРДЛО зобов'яжуть пройти обсервацію
Новини України NYTКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся