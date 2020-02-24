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Українське консульство у Мілані припиняє прийом громадян через коронавірус

Новини » Політика     24.02.2020 - 19:22
Українське консульство у Мілані припиняє прийом громадян через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заходи запроваджуються з вівторка, 25 лютого

У зв’язку з поширенням коронавірусу в Італії генеральне консульство України в Мілані припиняє прийом громадян та видачу документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення консульства у Facebook.

Повідомляється, що вказані заходи запроваджуються з вівторка, 25 лютого і будуть діяти до отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії.

"Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавірусу 2019-nCov, відповідно до розпорядження президента Ломбардії А. Фонтани та міністра охорони здоров’я Італії Р. Сперанца про введення превентивних заходів, у т.ч. "припинення роботи офісів з прийому громадян, за виключенням надання першочергових послуг" генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів", - йдеться у повідомленні.

Шановні співвітчизники! Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавірусу 2019-nCov, відповідно до...

Опубліковано Consolato Generale dell'Ucraina a Milano/ГКУ в Мілані Понеділок, 24 лютого 2020 р.

Одночасно з цим, в українському консульстві рекомендують громадянам, у разі втрати документів чи у інших надзвичайних ситуаціях, звертатися на гарячу лінію консульства: +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc_itm@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, серед інфікованих у Італії українців немає. Раніше повідомлялося про понад 200 випадків інфікування коронавірусом в Італії.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від відвідування північних регіонів Італії. Зокрема, в МЗС не рекомендують відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.

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