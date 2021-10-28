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Украинское консульство в Люблине временно не будет принимать граждан: дата

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Люблин, Четверг 28 октября 2021 19:14
Украинское консульство в Люблине временно не будет принимать граждан: дата Фото: генконсульство Украины в Люблине не будет принимать граждан (Getty Images )
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральное консульство Украины в Люблине два дня не будет принимать украинских граждан в начале ноября. Украинцы не смогут воспользоваться услугами консульства 1 и 11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление генконсульства Украины.

"Вниманию граждан Украины и посетителей генконсульства Украины в Люблине! 1 и 11 ноября 2021 года генконсульство Украины в Люблине не будет осуществлять прием граждан. Просим учесть это при планировании посещения генконсульства", - заявили в дипломатическом учреждении.

Причины приостановления приема украинцев не называются.

Напомним, Украина откроет в Польше еще одно консульство. Сегодня должны были подписать официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.

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