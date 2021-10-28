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Українське консульство в Любліні тимчасово не прийматиме громадян: дата

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Люблін, Четвер 28 жовтня 2021 19:14
Українське консульство в Любліні тимчасово не прийматиме громадян: дата Фото: генконсульство України в Любліні не прийматиме громадян (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральне консульство України у Любліні два дні не прийматиме українських громадян на початку листопада. Українці не зможуть скористатися послугами консульства 1 та 11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення генконсульства України.

"До уваги громадян України та відвідувачів генконсульства України в Любліні! 1 та 11 листопада 2021 року генконсульство України в Любліні не буде здійснювати прийом громадян. Просимо врахувати це при плануванні відвідання генконсульства", - заявили в дипломатичній установі.

Причини призупинення прийому українців не називаються.

Нагадаємо, Україна відкриє у Польщі ще одне консульство. Сьогодні мали підписати офіційний договір про передачу користування приміщенням для генконсульства.

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