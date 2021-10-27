В Польше заработает еще одно генконсульство Украины: Кулеба назвал сроки
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Польше заработает еще одно генконсульство Украины. До конца года планируют открыть генеральное консульство в городе Вроцлав.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
По его словам, завтра, 28 октября, посол Украины в Польше и лидер города Вроцлав подпишут официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.
"Руководитель учреждения назначен. И до конца года генконсультсво начнет официальную работу в интересах украинских граждан", - заявил Кулеба.