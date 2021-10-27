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В Польше заработает еще одно генконсульство Украины: Кулеба назвал сроки

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Вроцлав, Среда 27 октября 2021 10:52
В Польше заработает еще одно генконсульство Украины: Кулеба назвал сроки Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Польше заработает еще одно генконсульство Украины. До конца года планируют открыть генеральное консульство в городе Вроцлав.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, завтра, 28 октября, посол Украины в Польше и лидер города Вроцлав подпишут официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.

"Руководитель учреждения назначен. И до конца года генконсультсво начнет официальную работу в интересах украинских граждан", - заявил Кулеба.

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Дмитрий Кулеба Польша
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