Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль. Он пополнит запасы для МКС

По традиции, каждая миссия посвящена человеку, который внес весомый вклад в пилотируемые космические полеты. На этот раз космический корабль Cygnus назван в честь Пирса Селлерса, бывшего астронавта NASA и известного климатолога.

Миссия NG-17 производится для пополнения запасами Международной космической станции. Космический корабль Cygnus доставит на борт станции примерно 3,7 тонны груза для астронавтов.

Также в этот раз корпорация Northrop Grumman впервые выполнит работы по восстановлению орбиты МКС. Атмосфера Земли оказывает влияние на станцию, вследствие чего высота орбиты постепенно уменьшается и требует корректировки. Работы будут выполнены за счет движущей установки грузового корабля Cygnus, пока он будет пришвартован к МКС.