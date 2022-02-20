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Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль. Он пополнит запасы для МКС

Автор: Артур Родивилов

В субботу, 19 февраля в 19:39 по киевскому времени состоялся очередной успешный пуск ракеты-носителя "Антарес" с космодрома Воллопс в Вирджинии. Это семнадцатая миссия (NG-17) за время существования проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГП "Южмаш".

По традиции, каждая миссия посвящена человеку, который внес весомый вклад в пилотируемые космические полеты. На этот раз космический корабль Cygnus назван в честь Пирса Селлерса, бывшего астронавта NASA и известного климатолога.

Миссия NG-17 производится для пополнения запасами Международной космической станции. Космический корабль Cygnus доставит на борт станции примерно 3,7 тонны груза для астронавтов.

Также в этот раз корпорация Northrop Grumman впервые выполнит работы по восстановлению орбиты МКС. Атмосфера Земли оказывает влияние на станцию, вследствие чего высота орбиты постепенно уменьшается и требует корректировки. Работы будут выполнены за счет движущей установки грузового корабля Cygnus, пока он будет пришвартован к МКС.

Напомним, ранее глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай раскрыл космическую программу Украины на 2021-2025 годы. Она предусматривает три магистральных направления.

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Запуск ракеты