Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель. Він поповнить запаси для МКС

За традицією, кожна місія присвячена людині, яка зробила вагомий внесок у пілотовані космічні польоти. Цього разу космічний корабель Cygnus названо на честь Пірса Селлерса, колишнього астронавта NASA і відомого кліматолога.

Місія NG-17 проводиться для поповнення запасами Міжнародної космічної станції. Космічний корабель Cygnus доставить на борт станції приблизно 3,7 тонни вантажу для астронавтів.

Також цього разу корпорація Northrop Grumman вперше виконає роботи з відновлення орбіти МКС. Атмосфера Землі впливає на станцію, внаслідок чого висота орбіти поступово зменшується і вимагає коригування. Роботи будуть виконані за рахунок рушійної установки вантажного корабля Cygnus, поки він буде пришвартований до МКС.