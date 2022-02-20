Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель. Він поповнить запаси для МКС

У суботу, 19 лютого о 19:39 за київським часом відбувся черговий успішний пуск ракети-носія "Антарес" з космодрому Воллопс у Вірджинії. Це сімнадцята місія (NG-17) за час існування проекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДП "Південмаш".
За традицією, кожна місія присвячена людині, яка зробила вагомий внесок у пілотовані космічні польоти. Цього разу космічний корабель Cygnus названо на честь Пірса Селлерса, колишнього астронавта NASA і відомого кліматолога.
Місія NG-17 проводиться для поповнення запасами Міжнародної космічної станції. Космічний корабель Cygnus доставить на борт станції приблизно 3,7 тонни вантажу для астронавтів.
Також цього разу корпорація Northrop Grumman вперше виконає роботи з відновлення орбіти МКС. Атмосфера Землі впливає на станцію, внаслідок чого висота орбіти поступово зменшується і вимагає коригування. Роботи будуть виконані за рахунок рушійної установки вантажного корабля Cygnus, поки він буде пришвартований до МКС.
Нагадаємо, раніше голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай розкрив космічну програму України на 2021-2025 роки. Вона передбачає три магістральних напрямки.