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Украинский язык получил возможность защиты как будущий язык ЕС, - Креминь

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Вторник 22 марта 2022 15:37
Украинский язык получил возможность защиты как будущий язык ЕС, - Креминь Фото: Украина стала членом языкового пространства Евросоюза (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз проголосовал за присоединение Украины к общему языковому пространству. Данное решение было принять единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

В понедельник, 21 марта, Генеральная ассамблея Европейской федерации национальных языковых институтов (EFNIL) провела внеочередное заседание. Члены ассамблеи единогласно поддержали решение о членстве Украины в языковом пространстве ЕС.

"Членство в EFNIL предоставит Украине возможность формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущей языка ЕС", - отметил Креминь.

EFNIL контролирует выполнение языкового законодательства в странах-членах Европейского Союза, защищает государственные языки и поощряет к изучению официальных европейских языков.

Напомним, министры иностранных дел ЕС предварительно согласовали выделение 500 млн евро финансовой помощи для Украины.

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