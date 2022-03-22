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Українська мова отримала можливість захисту як майбутня мова ЄС, - Кремінь

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Вівторок 22 березня 2022 15:37
Українська мова отримала можливість захисту як майбутня мова ЄС, - Кремінь Фото: Україна стала членом мовного простору Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз проголосував за приєднання України до спільного мовного простору. Дане рішення було прийняти одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

В понеділок, 21 березня, Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) провела позачергове засідання. Члени асамблеї одноголосно підтримали рішення про членство України в мовному просторі ЄС.

"Членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС", - зазначив Кремінь.

EFNIL контролює виконання мовного законодавства у країнах-членах Європейського Союзу, захищає державні мови та заохочує до вивчення офіційних європейських мов.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС попередньо погодили виділення 500 млн євро фінансової допомоги для України.

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