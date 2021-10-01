Украинский закон об олигархах без одобрения Венецианской комиссии будет вызывать сомнения, - эксперт

Украине нужно обязательно учитывать рекомендации Венецианской комиссии относительно спорных законопроектов, в том числе проекта закона об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на мнение делегата Парламентской ассамблеи Совета Европы от Швейцарии Пьера-Алана Фридеса.

"Венецианская комиссия - чрезвычайно важная институция. Они представляют всю Европу, это также надежный источник информации и анализа национального законодательства. И поэтому для вашей страны крайне важно заслужить их доверие", - сказал он в комментарии телеканалу "Украина24".

Дипломат отметил, что в Швейцарии подобного закона, как и самого понятия "олигарх" не существует. Противодействие незаконному влиянию бизнеса на политику осуществляется через существующее прозрачное антимонопольное и фискальное законодательство.

"В моей стране как такового понятия "олигарх" нет. Законодательство очень прозрачное. Есть фискальные нормы, также методы контроля за тем, как их придерживаются", - добавил Пьер-Алан Фридес.