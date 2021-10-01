UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинский закон об олигархах без одобрения Венецианской комиссии будет вызывать сомнения, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Украине нужно обязательно учитывать рекомендации Венецианской комиссии относительно спорных законопроектов, в том числе проекта закона об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на мнение делегата Парламентской ассамблеи Совета Европы от Швейцарии Пьера-Алана Фридеса.

"Венецианская комиссия - чрезвычайно важная институция. Они представляют всю Европу, это также надежный источник информации и анализа национального законодательства. И поэтому для вашей страны крайне важно заслужить их доверие", - сказал он в комментарии телеканалу "Украина24".

Дипломат отметил, что в Швейцарии подобного закона, как и самого понятия "олигарх" не существует. Противодействие незаконному влиянию бизнеса на политику осуществляется через существующее прозрачное антимонопольное и фискальное законодательство.

"В моей стране как такового понятия "олигарх" нет. Законодательство очень прозрачное. Есть фискальные нормы, также методы контроля за тем, как их придерживаются", - добавил Пьер-Алан Фридес.

Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошли две противоположные правки по органу власти, который должен определять олигархов.

Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сразу после скандального голосования позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Разумков