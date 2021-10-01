Украинский закон об олигархах без одобрения Венецианской комиссии будет вызывать сомнения, - эксперт

Украине нужно обязательно учитывать рекомендации Венецианской комиссии относительно спорных законопроектов, в том числе проекта закона об олигархах.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на мнение делегата Парламентской ассамблеи Совета Европы от Швейцарии Пьера-Алана Фридеса.
"Венецианская комиссия - чрезвычайно важная институция. Они представляют всю Европу, это также надежный источник информации и анализа национального законодательства. И поэтому для вашей страны крайне важно заслужить их доверие", - сказал он в комментарии телеканалу "Украина24".
Дипломат отметил, что в Швейцарии подобного закона, как и самого понятия "олигарх" не существует. Противодействие незаконному влиянию бизнеса на политику осуществляется через существующее прозрачное антимонопольное и фискальное законодательство.
"В моей стране как такового понятия "олигарх" нет. Законодательство очень прозрачное. Есть фискальные нормы, также методы контроля за тем, как их придерживаются", - добавил Пьер-Алан Фридес.
Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошли две противоположные правки по органу власти, который должен определять олигархов.
Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сразу после скандального голосования позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.