Український закон про олігархів без схвалення Венеційської комісії викликатиме сумніви, - експерт

Україні потрібно обов’язково враховувати рекомендації Венеційської комісії щодо суперечливих законопроектів, в тому числі проекту закону про олігархів.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на думку делегата Парламентської асамблеї ради Європи від Швейцарії П’єра-Алана Фрідеса.

"Венеціанська комісія - надзвичайно важлива інституція. Вони представляють цілу Європу, це також надійне джерело інформації та аналізу національного законодавства. І тому для вашої країни вкрай важливо заслужити їхню довіру", - сказав він в коментарі телеканалу "Україна24".

Дипломат зазначив, що у Швейцарії подібного закону, як і самого поняття «олігарх» не існує. Протидія незаконному впливу бізнесу на політику здійснюється через існуюче прозоре антимонопольне та фіскальне законодавство.

"В моїй країні як такого поняття «олігарх» немає. Законодавство дуже прозоре. Є фіскальні норми, є також методи контролю за тим, як їх дотримуються", - додав П’єр-Алан Фрідес.