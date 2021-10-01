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Український закон про олігархів без схвалення Венеційської комісії викликатиме сумніви, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Україні потрібно обов’язково враховувати рекомендації Венеційської комісії щодо суперечливих законопроектів, в тому числі проекту закону про олігархів.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на думку делегата Парламентської асамблеї ради Європи від Швейцарії П’єра-Алана Фрідеса.

"Венеціанська комісія - надзвичайно важлива інституція. Вони представляють цілу Європу, це також надійне джерело інформації та аналізу національного законодавства. І тому для вашої країни вкрай важливо заслужити їхню довіру", - сказав він в коментарі телеканалу "Україна24".

Дипломат зазначив, що у Швейцарії подібного закону, як і самого поняття «олігарх» не існує. Протидія незаконному впливу бізнесу на політику здійснюється через існуюче прозоре антимонопольне та фіскальне законодавство.

"В моїй країні як такого поняття «олігарх» немає. Законодавство дуже прозоре. Є фіскальні норми, є також методи контролю за тим, як їх дотримуються", - додав П’єр-Алан Фрідес.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроекту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначати олігархів.

Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.
Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо відразу після скандального голосування зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

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Дмитро Разумков