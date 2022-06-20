Украинский военный медик в одиночку взял в плен восьмерых россиян

Боевой медик Вооруженных сил Украины взял в плен восьмерых оккупантов. Украиснский военный застал врага на краже новой формы для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрия Кочевенко.
Кочевенко.
По словам офицера, медик, увидев, как захватчики воруют форму для ВСУ, прострелил одному из них ногу, а другие испугались и сдались добровольно.
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Напомним, по данным Генштаба, на утро 20 июня общие боевые потери оккупантов ориентировочно составляют 33 800 человек личного состава.
Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов с первой линии обороны Херсонской области.
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