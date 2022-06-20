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Украинский военный медик в одиночку взял в плен восьмерых россиян

Фото: оккупанты в плену (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Боевой медик Вооруженных сил Украины взял в плен восьмерых оккупантов. Украиснский военный застал врага на краже новой формы для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрия Кочевенко.

Кочевенко.

По словам офицера, медик, увидев, как захватчики воруют форму для ВСУ, прострелил одному из них ногу, а другие испугались и сдались добровольно.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, по данным Генштаба, на утро 20 июня общие боевые потери оккупантов ориентировочно составляют 33 800 человек личного состава.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов с первой линии обороны Херсонской области.

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