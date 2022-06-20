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ВСУ отбросили россиян с первой линии обороны в Херсонской области, - советник главы ОВА

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Херсон, Понедельник 20 июня 2022 11:31
ВСУ отбросили россиян с первой линии обороны в Херсонской области, - советник главы ОВА Фото: ВСУ отбросили россиян с первой линии обороны в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов с первой линии обороны. Сейчас войска РФ укрепляются на второй и третьей линии обороны.

Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо".

"ВСУ наносили точных ударов по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, три раза подряд, было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брид были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", - заявил он.

По его словам, в Херсонской области ВСУ имели преимущество над российскими военными

"По всей линии фронта мы имели преимущество две недели. Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается на оккупированной Херсонской области и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю", - подчеркнул Хлань.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что Вооруженные силы Украины в ближайшие дни или недели могут освободить Херсон, после придет черед и Мелитополя.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские военные смогли сохранить позиции, которые они заняли во время ряда контратак в Херсонской области.

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