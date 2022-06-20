Украинский военный медик в одиночку взял в плен восьмерых россиян

Боевой медик Вооруженных сил Украины взял в плен восьмерых оккупантов. Украиснский военный застал врага на краже новой формы для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрия Кочевенко.

"Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили до времени на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме", - рассказал Кочевенко.

По словам офицера, медик, увидев, как захватчики воруют форму для ВСУ, прострелил одному из них ногу, а другие испугались и сдались добровольно.

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