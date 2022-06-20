Український військовий медик поодинці взяв у полон вісьмох росіян
Бойовий медик Збройних сил України взяв у полон вісьмох окупантів. Український військовий застав ворога на крадіжці нової форми для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter офіцера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрія Кочевенка.
"Привезли хлопцям нову форму. Ніколи було розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі", - розповів Кочевенко.
За словами офіцера, медик, побачивши, як загарбники крадуть форму для ЗСУ, прострілив одному з них ногу, а інші злякалися і здалися добровільно.
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Привезли нову форму. Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям. Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.— Yurii Kochevenko (@Kochevenko) June 20, 2022
Вірте в #ЗСУ pic.twitter.com/Tr3MComuRE
Нагадаємо, за даними Генштабу, на ранок 20 червня загальні бойові втрати окупантів орієнтовно складають 33 800 чоловік особового складу.
Крім того, повідомлялося, що Збройні сили України відкинули російських окупантів з першої лінії оборони Херсонської області.
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