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Український військовий медик поодинці взяв у полон вісьмох росіян

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 12:04
Український військовий медик поодинці взяв у полон вісьмох росіян Фото: окупанти у полоні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Бойовий медик Збройних сил України взяв у полон вісьмох окупантів. Український військовий застав ворога на крадіжці нової форми для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter офіцера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрія Кочевенка.

"Привезли хлопцям нову форму. Ніколи було розбиратися, залишили до часу на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі", - розповів Кочевенко.

За словами офіцера, медик, побачивши, як загарбники крадуть форму для ЗСУ, прострілив одному з них ногу, а інші злякалися і здалися добровільно.

Обережно! У відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на ранок 20 червня загальні бойові втрати окупантів орієнтовно складають 33 800 чоловік особового складу.

Крім того, повідомлялося, що Збройні сили України відкинули російських окупантів з першої лінії оборони Херсонської області.

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