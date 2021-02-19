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Украинский центр противодействия дезинформации заработает в марте

Автор: Андрей Козловский

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украинский центр противодействия дезинформации заработает в стране с марта. Сейчас идет отбор команды в данную структуру.

Об этом Александр Ткаченко сообщил на Telegram-канале.

"Наше министерство работает над запуском Центра противодействия дезинформации (ЦПД), что позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор", - написал Ткаченко.

По его словам, основными направлениями работы Центра по противодействию дезинформации являются: выявление, реагирование, противодействие, просвещение, коммуникационные проекты. Он будет отслеживать фейки, искаженную информацию, вражескую пропаганду и информировать об этом украинцев.

"Еще одна важная составляющая - повышение медиаграмотности граждан Украины. Чтобы люди сами учились проверять информацию, фильтровать ее, и отличать фейки от настоящих новостей", - добавил глава ведомства.

Напомним, ранее Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией.

Кроме того, он рассказал, что юридические основания введения санкций против нардепа Тараса Козака и его трех телеканалов - "112 Украина", ZiK, NewsOne появились только сейчас. Впрочем, решение готовилось давно.

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