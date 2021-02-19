RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Український центр протидії дезінформації запрацює у березні

Автор: Андрій Козловський

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Український центр протидії дезінформації запрацює в країні з березня. Наразі триває добір команди до цієї структури.

Про це Олександр Ткаченко повідомив на Telegram-каналі.

"Наше міністерство працює над запуском Центру протидії дезінформації (ЦПД), що дозволить ефективно відпрацьовувати маніпуляцій і фейки, які поширює країна-агресор", - написав Ткаченко.

За його словами, основними напрямами роботи Центру протидії дезінформації є: виявлення, реагування, протидія, просвітництво, комунікаційні проекти. Він відслідковуватиме фейки, викривлену інформацію, ворожу пропаганду і інформуватиме про це українців.

"Ще одна важлива складова - підвищення медіаграмотності громадян України. Щоб люди самі вчилися перевіряти інформацію, фільтрувати її, та відрізняти фейки від справжніх новин", - додав голова відомства.

Нагадаємо, раніше Ткаченко заявив про необхідність боротьби з дезінформацією.

Крім того, він розповів, що юридичні підстави введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і його трьох телеканалів - "112 Україна", ZiK, NewsOne з’явилися лише зараз. Втім, рішення готувалось давно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пропаганда
Читайте також
СБУ затримала проросійських пропагандистів в Одесі та Запоріжжі
СБУ викрила проросійських пропагандисток із Маріуполя та Конотопа
Прогноз погоди