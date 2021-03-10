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Украинский тренер предупредил о последствиях судейского "беспредела" в Украине

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 20:41
Украинский тренер предупредил о последствиях судейского "беспредела" в Украине Фото: во время футбольного матча (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Проблемы с судейством в украинском футболе могут вынудить болельщиков начать радикальным образом самостоятельно решать проблемы с арбитражем.

Об этом заявил украинский тренер Олег Федорчук в интервью FootBoom.

"Хотел бы обратиться к арбитрам. Они должны помнить, что движущей силой на Майдане были фанаты. Сейчас ситуация с судейством накалилась до такой степени, что любая ошибка со стороны рефери может очень плохо закончиться. С этим не шутят. Совсем недавно функционеров бросали в мусорные баки. И это может снова повториться, но уже в футбольной плоскости. Еще одна-две игры и всё. Болельщики "Динамо" и "Карпат" делали революцию на Майдане. И они очень легко могут второй раз собраться", - заявил Федорчук.

По его словам, когда у фанатов лопнет терпение от судейского беспредела, они захватят Дом футбола.

"И что сделает УАФ? Полиция не будет участвовать, понимая, что болельщиков уже не остановить. И тогда нам грозит скандал на весь мир. А мы знаем, что в последнее время в УАФ с репутационными моментами имеются проблемы. Им быстро вспомнят искусственные поля, завод по их производству и все остальное. Призываю функционеров к благоразумию! Они знают, как повлиять на ситуацию", - добавил он.

Напомним, ранее президент футбольного клуба "Олимпик" Владислав Гельзин заявил, что системность беспредела в судействе достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального.

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