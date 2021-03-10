Украинский тренер предупредил о последствиях судейского "беспредела" в Украине

"Хотел бы обратиться к арбитрам. Они должны помнить, что движущей силой на Майдане были фанаты. Сейчас ситуация с судейством накалилась до такой степени, что любая ошибка со стороны рефери может очень плохо закончиться. С этим не шутят. Совсем недавно функционеров бросали в мусорные баки. И это может снова повториться, но уже в футбольной плоскости. Еще одна-две игры и всё. Болельщики "Динамо" и "Карпат" делали революцию на Майдане. И они очень легко могут второй раз собраться", - заявил Федорчук.

По его словам, когда у фанатов лопнет терпение от судейского беспредела, они захватят Дом футбола.

"И что сделает УАФ? Полиция не будет участвовать, понимая, что болельщиков уже не остановить. И тогда нам грозит скандал на весь мир. А мы знаем, что в последнее время в УАФ с репутационными моментами имеются проблемы. Им быстро вспомнят искусственные поля, завод по их производству и все остальное. Призываю функционеров к благоразумию! Они знают, как повлиять на ситуацию", - добавил он.